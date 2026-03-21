ЄС може "прикрити" фінансування Угорщини, якщо Орбан залишиться при владі

В ЄС висунули Угорщині ультиматум

Терпіння Європейського Союзу та ключових держав-членів щодо політичних маневрів угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана добігає кінця. Блокування Угорщиною життєво важливого кредитного пакету для України на суму 90 мільярдів євро може обернутися для Будапешта не лише політичною ізоляцією, а й катастрофічними фінансовими втратами.

Про безпрецедентно жорстку реакцію Берліна та підготовку фінансового удару по угорській економіці повідомляє Népszava.

Звинувачення у шантажі та жорстка позиція Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкрито звинуватив Віктора Орбана у серйозній нелояльності після того, як угорський прем’єр наклав вето на ключову підтримку для України під час останнього саміту ЄС. Мерц наголосив, що руйнування дієздатності та авторитету Європейського Союзу не залишиться без відповіді.

За оцінками німецького керівництва, крок Угорщини виглядає як відвертий шантаж, що руйнує єдність європейської спільноти. Як зазначають журналісти, такої жорсткої позиції з боку німецького канцлера щодо угорського уряду не було за весь час перебування Угорщини в ЄС.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також чітко дав зрозуміти, що Берлін вкрай негативно сприймає зміну курсу угорського прем’єра, адже ще в грудні минулого року Будапешт не перешкоджав принциповому рішенню щодо цього пакету допомоги.

Удар по бюджету та ізоляція Будапешта

Очікується, що Берлін дочекається результатів майбутніх угорських виборів, проте канцлер Мерц уже натякнув на серйозні наслідки. Якщо Віктор Орбан залишиться при владі, на Угорщину чекає потужний контрудар під час майбутніх переговорів щодо довгострокового бюджету ЄС, де Німеччина має колосальний вплив як головний донор.

Виплати з фондів згуртованості та відновлення можуть прив’язати до ще суворіших умов. Якщо Будапешт і надалі дотримуватиметься політики вето, шансів на розморожування вже заблокованих європейських коштів практично не залишиться, що спричинить значну економічну нестабільність в країні.

Крім того, німецьке керівництво та дипломати ЄС уже працюють над механізмом обходу угорського вето. Вони розглядають варіант надання життєво необхідних коштів Україні через гарантії на рівні окремих держав-членів, поза загальними рамками ЄС. Це не лише закріпить за Угорщиною статус ненадійного партнера, а й призведе до її повної політичної ізоляції та різкого падіння впливу на європейській арені.

Нагадаємо, ще одна країна підтримала шантаж Угорщини щодо кредиту для України. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Київ у політичних іграх навколо нафтопроводу «Дружба».