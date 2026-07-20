ЄС може відкласти нові санкції проти Росії: що сталося

Санкції / © iStock

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Європейський Союз обговорює кілька варіантів виходу з глухого кута, який виник під час погодження нового, 21-го пакета санкцій проти Росії. Серед можливих рішень — відтермінування обмежень на російський скраплений природний газ (СПГ) на два роки, повна відмова від цієї норми або навіть скасування всього пакета санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За інформацією агентства, ухвалення нового пакета санкцій заблокувала Греція, яка виступила проти пропозиції обмежити діяльність європейських компаній із перевалки російського СПГ до третіх країн.

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Зараз країни-члени ЄС розглядають одразу кілька компромісних сценаріїв. Один із них передбачає 24-місячний перехідний період перед набуттям чинності нових обмежень. Інший — повністю виключити зі санкційного пакета положення про російський СПГ. Найрадикальніший варіант — відкласти весь пакет санкцій.

За словами співрозмовників Bloomberg, також обговорюється можливість дозволити продовження чинних контрактів на постачання російського СПГ.

Стелю цін на російську нафту тимчасово заморозили

Минулого тижня країни ЄС домовилися тимчасово зберегти чинну граничну ціну на російську нафту на рівні 44,10 долара за барель до 23 липня.

Таке рішення ухвалили, щоб виграти час для переговорів щодо всього санкційного пакета. Раніше Євросоюз планував автоматично переглядати цінову стелю відповідно до ситуації на світовому ринку. Проте через різке подорожчання нафти на тлі загострення ситуації навколо Ірану її підвищення могло б фактично збільшити доходи Росії від експорту енергоносіїв.

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Переговори тривають

За даними Bloomberg, переговори між державами-членами залишаються складними, адже кожна країна намагається захистити власні економічні інтереси.

Зокрема, під час обговорення нового пакета вже були пом’якшені або відкладені окремі ініціативи, а деякі пропозиції, зокрема щодо обмеження імпорту окремих видів рибної продукції з Росії, взагалі вилучили з документа.

Очікується, що вже цього тижня посли країн ЄС продовжать консультації щодо остаточного узгодження нового пакета санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому ЄС не може погодити нові санкції проти Росії. Зокрема, в FT заявляли, що дедалі більше держав-членів виступають проти окремих обмежень, побоюючись негативних наслідків для власного бізнесу та економіки.

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