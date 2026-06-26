ЄС може відмовити військовозобов'язаним українцям у захисті вже за кілька тижнів

Українські біженці в Європі / © ТСН

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Нові обмеження тимчасового захисту для військовозобов’язаних українців в Європі можуть запрацювати протягом кількох найближчих тижнів.

Про це повідомив неназваний посадовець ЄС, якого цитує «Радіо Свобода».

За його словами, після схвалення відповідного рішення Радою ЄС до його офіційної публікації в Офіційному журналі Євросоюзу зазвичай минає близько 20 днів — і саме тоді норми набудуть чинності. Держави-члени, за словами співрозмовника видання, зацікавлені розглянути питання якнайшвидше.

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Раніше джерела «Радіо Свободи» вказували на липень або вересень як орієнтовні терміни ухвалення рішення.

Єврокомісія запропонувала подовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, однак обмежити його надання новоприбулим, на яких поширюються військові обов’язки згідно з українським законодавством.

Посадовець наголосив, що формулювання рішення є гендерно нейтральним і стосується саме категорії військовозобов’язаних, а не чоловіків як таких — це відповідь на звинувачення в дискримінації за статевою ознакою з боку Ради Європи.

Обмеження не зачеплять тих, хто вже перебуває під тимчасовим захистом на території ЄС, — його продовжуватимуть навіть військовозобов’язаним.

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Натомість новоприбулі з цієї категорії зможуть подаватися на статус біженця в індивідуальному порядку, однак в Єврокомісії неофіційно оцінили шанси на успіх таких заявок як низькі, наголосивши, що сам факт ухилення від військової служби не є підставою для отримання захисту.

Щодо механізму перевірки права на захист, посадовець зауважив, що наявності штампу про легальний виїзд із України буде недостатньо.

Єврокомісія вже веде консультації з українською владою, аби розробити об’єктивну та справедливу процедуру.

Нині механізм тимчасового захисту, активований після початку повномасштабного вторгнення Росії в березні 2022 року, діє до 4 березня 2027 року та гарантує українцям право на проживання, працевлаштування, освіту, медичну допомогу і соціальні послуги в країнах ЄС.

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Нагадаємо, Європейська комісія виступила з пропозицією подовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік — до березня 2028 року. При цьому тимчасовий захист не надаватимуть новоприбулим чоловікам 23-60 років, які підлягають мобілізації.

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