ЄС може затвердили нові санкції проти РФ без патріарха Кирила

Патріарх Кирило / © Associated Press

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Патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова виключили з проєкту 21-го пакета санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

За словами співрозмовників видання, виключення патріарха Кирила та засновника «Лукойлу» Вагіта Алекперова із санкційного списку відбулося на вимогу Болгарії, яку згодом підтримала Італія.

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Дипломати також повідомили, що держави ЄС врегулювали більшість суперечливих питань щодо нового пакета санкцій, однак значна частина досягнутих компромісів передбачає пом’якшення окремих запропонованих обмежень.

Зокрема, країни-члени домовилися суттєво звузити сферу застосування заборони на в’їзд до Євросоюзу для російських бойовиків.

Крім того, із проєкту повністю вилучили заборону на імпорт до ЄС російської тріски, минтая та деяких інших видів риби. Також відмовилися від планів запровадити жорсткіші обмеження щодо російського скрапленого природного газу та танкерів, які його перевозять.

Водночас держави Євросоюзу принципово погодилися тимчасово знизити граничну ціну на російську нафту до 44,1 долара за барель.

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Серед невирішених питань залишається вимога Австрії скасувати санкції та розморозити активи російської інвестиційної компанії Rasperia, яку пов’язують із російським олігархом Олегом Дерипаскою. Компанія має багатомільярдні судові претензії до дочірньої структури австрійського банку Raiffeisen.

Раніше повідомлялося, що Болгарія погодилася підтримати 21-й пакет санкцій ЄС попри застереження щодо «Лукойлу» та РПЦ.

Ми раніше інформували, що Міністерство фінансів США внесло зміни до санкційних списків та викреслило із них низку російських громадян — родичів олігархів та керівників банків.

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