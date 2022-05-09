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ЄС може пом’якшити пакет санкцій щодо експорту російської нафти - ЗМІ

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ЄС може пом’якшити пакет санкцій щодо експорту російської нафти - ЗМІ

Європейський Союз може пом’якшити пакет санкцій щодо експорту російської нафти до третіх країн.

Про це пише видання Bloomberg.

Як повідомляється, пом’якшення можливе щодо експорту російської нафти до третіх країн. Проте ключове положення санкцій про транспортування начебто залишається в силі і надалі перешкоджатиме можливості РФ експортувати сировину.

“Згідно з документами, блок відмовиться від запропонованої заборони на судна, що належать ЄС, які транспортують російську нафту до третіх країн. Важливо, що заборона на страхування все ще працює і залишатиметься значною перешкодою для експорту”, - пише Bloomberg.

Нагадаємо, що Кулеба обговорив з генсеком Ради Європи відповідальність Росії за злочини в Україні.

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