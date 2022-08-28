ЄС може призупинити спрощений візовий режим з Росією - Financial Times

Якщо це станеться, то щоб потрапити у країни Європейського союзу росіянам потрібно буде довше очікувати на видачу віз та надавати багато документів.

Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела.

Призупинити дію угоди про спрощений візовий режим з РФ країни Євросоюзу планують вже у вівторок, 30 серпня, під час зустрічі керівників МЗС у Празі.

Якщо це станеться, то росіянам доведеться подавати більше документів для отримання візи ЄС. Також це дорожче коштуватиме та забере більше часу.

"Ми повинні надіслати сигнал російському населенню, що ця війна не є нормальною, це неприйнятно", — сказав високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у переговорах.

Це рішення є компромісним, оскільки багато держав ЄС заявляли, що якщо росіянам не призупинять видачу віз, то вони зроблять це в односторонньому порядку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається, що з часом почне діяти заборона на в'їзд росіян до Євросоюзу. Аби всі росіяни відчули відповідальність за державу-терористку, в якій вони живуть, їм усім варто заборонити в'їзд у цивілізований світ, зокрема до Євросоюзу.

Читайте також: