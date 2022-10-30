ЄС може визначити терористичною іранську організацію Корпус вартових Ісламської революції

Країни Євросоюзу можуть визнати терористичною іранську організацію Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Голос Америки.

Вона зазначила, що влада Германії готова ввести новий пакет санкцій відносно Ірану, а також внести провладну організацію КВІР до переліку терористичних.

Також читайте Постачальників деталей для іранських дронів можуть притягнути до відповідальності — представник Зеленського

Заява голови МЗС Німеччини прозвучала після того, як КВІР буде проводити репресії проти протестувальників, які вимагають відставки влади Ірану.

Крім того, Бербок повідомила, що наразі переговори про переукладання угоди щодо ядерної програми між Іраном і країнами Заходу не ведуться.

Довідка: протести у Ірані почались 21 вересня. Люди вийшли на вулиці після смерті 22-річної Махсі Аміні, яка була затримана поліцією за нібито неправильне носіння хіджабу. Влада каже, що дівчина померла у відділку поліції від серцевого нападу, але батьки дівчини запевняють, що у неї не було проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві кількадесят осіб зібралися на Майдані Незалежності з українськими та іранськими стягами. Вони вигукували слова підтримки українському народові, вшанували загиблих у війні й вимагали припинити постачати дрони-камікадзе, якими обстрілюють Україну. Свій уряд активісти вважають не кращим за путінський.

Також ми раніше інформували, що співробітники служби безпеки Ірану взяли під варту 53-річного ексфорварда національної збірної Алі Даеї. Його затримали у місті Сагез, в одному з готелів якого легенда зупинився в компанії іншого колишнього футболіста Хамеда Лака.