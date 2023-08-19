ЄС може ввести санкції проти Польщі за продовження ембарго на зерно з України – ЗМІ

Євросоюз розглядає можливість введення санкцій проти Польщі, якщо та продовжить обмеження на імпорт зерна з України після 15 вересня в односторонньому порядку.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Більшість держав-членів ЄС виступає проти подовження ембарго на українське зерно Польщею, а у разі, якщо такий крок буде вчинено, деякі країни можуть прийняти санкції проти країни.

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Єврокомісія вважає, що продовження Польщею ембарго на українське зерно порушує європейське законодавство. Це може призвести до накладення штрафних санкцій на Польщу.

За інформацією джерел RMF FM, у Варшаві є побоювання щодо торговельних контрзаходів, які можуть запровадити окремі країни ЄС.

На такий крок може зважитися, наприклад, Німеччина, але не тільки. Більшість країн виступає проти продовження заборони на імпорт зерна з України лише на чотири країни.

За неофіційною інформацією RMF FM , до 20 країн можуть виступити проти такого продовження .

Крім того, невідомо, чи вдалося зберегти солідарність чотирьох країн. Неофіційні джерела радіостанції кажуть, що Румунія не бажає діяти проти Єврокомісії.

Те саме стосується й інших чотирьох країн: Болгарії, Чехії, Словаччини та Угорщини .

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 19 липня заявив, що Польща не відкриватиме кордон для українського зерна після 15 вересня. Він пригрозив, що якщо Єврокомісія не подовжить заборону, то Польща самостійно "закриє" цей кордон.