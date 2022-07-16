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ЄС надіслав більше грошей РФ за газ і нафту, аніж Україні на допомогу: Литва розкритикувала Євросоюз

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ЄС надіслав більше грошей РФ за газ і нафту, аніж Україні на допомогу: Литва розкритикувала Євросоюз

Фото: ТСН.ua

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус розкритикував ЄС за те, що Євросоюз надіслав більше грошей Росії за закупівлю нафти, газу та вугілля, ніж Україні на допомогу.

В результаті, за його словами, ціни в Європі на енергоресурси зростають, а рубль міцнішає.

Про це литовський топ-дипломат написав на своїй сторінці у Твітері.

"Готується сьомий пакет санкцій. Кому це цікаво? ЄС наразі надіслав експоненціально більше грошей росії за закупівлю нафти, газу та вугілля, ніж відправив Україні на допомогу. Ціни на нафту зростають. Рубль ще міцніший. Дехто все ще стурбовані "провокаційними" обмеженнями. Сумно”, - йдеться у дописі Лінкявічуса.

Напередодні Єврокомісія дійшла згоди щодо сьомого пакету санкцій проти Росії. Європейські дипломати запропонували запровадтити ембарго на експорт золота, а також посилити контролю ЄС щодо експорту подвійного використання та передових технологій.

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