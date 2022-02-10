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ЄС надіслав спільну відповідь Росії на її "гарантії безпеки"

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ЄС надіслав спільну відповідь Росії на її "гарантії безпеки"

УНІАН

Зміст листа від ЄС до Росії залишається невідомим.

27 країн-учасниць Європейського союзу надіслали Росії колективну відповідь на її так звані "гарантії безпеки". Лист від імені очільників міністерств закордонних справ країн-учасниць передали постпреду Росії при ЄС Володимиру Чижову.

Про це йдеться на сайті постійного представництва РФ при ЄС у четвер, 10 лютого. 

"Цей документ є реакцією на послання міністра закордонних справ Російської Федерації з тематики неподільності безпеки, спрямоване 28 січня 2022 головам зовнішньополітичних відомств ряду європейських країн, США і Канади", - йдеться у відповіді. 

Верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель, коментуючи спільний лист, від імені країн-учасниців ЄС закликав Росію до скасування військового нарощування в Україні та навколо неї та в Білорусі. "Розбіжності повинні вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії", - вказав голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо, раніше країни Європейського союзу отримали від Росії лист, у якому йшлося юридично надати РФ "гарантії безпеки"

Варто зазначити, що іспанська газета El País опублікувала повний текст відповідей США та НАТО щодо запропонованих Росією у грудні так званих "гарантій безпеки". Так, Альянс виклав свою відповідь на чотирьох сторінках, а офіційний Вашингтон - на п'яти.  

У Держдепі відреагували на злив письмової відповіді США та НАТО на "гарантії безпеки" РФ, зауваживши, що не побачили ознак, які вказували б на несправжність оприлюдненої іспанською газетою письмової відповіді на пропозиції Росії.

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