ЄС надіслав спільну відповідь Росії на її "гарантії безпеки"

ЄС надіслав спільну відповідь Росії на її "гарантії безпеки"

Зміст листа від ЄС до Росії залишається невідомим.

27 країн-учасниць Європейського союзу надіслали Росії колективну відповідь на її так звані "гарантії безпеки". Лист від імені очільників міністерств закордонних справ країн-учасниць передали постпреду Росії при ЄС Володимиру Чижову.

Про це йдеться на сайті постійного представництва РФ при ЄС у четвер, 10 лютого.

"Цей документ є реакцією на послання міністра закордонних справ Російської Федерації з тематики неподільності безпеки, спрямоване 28 січня 2022 головам зовнішньополітичних відомств ряду європейських країн, США і Канади", - йдеться у відповіді.

Верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель, коментуючи спільний лист, від імені країн-учасниців ЄС закликав Росію до скасування військового нарощування в Україні та навколо неї та в Білорусі. "Розбіжності повинні вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії", - вказав голова дипломатії ЄС.

I replied on behalf of the EU Member States to the letters they received from Minister Lavrov.



Tensions and disagreements must be resolved through dialogue and diplomacy.



We call on Russia to de-escalate and to reverse its military build-up in and around Ukraine and in Belarus. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 10, 2022

Нагадаємо, раніше країни Європейського союзу отримали від Росії лист, у якому йшлося юридично надати РФ "гарантії безпеки".

Варто зазначити, що іспанська газета El País опублікувала повний текст відповідей США та НАТО щодо запропонованих Росією у грудні так званих "гарантій безпеки". Так, Альянс виклав свою відповідь на чотирьох сторінках, а офіційний Вашингтон - на п'яти.

У Держдепі відреагували на злив письмової відповіді США та НАТО на "гарантії безпеки" РФ, зауваживши, що не побачили ознак, які вказували б на несправжність оприлюдненої іспанською газетою письмової відповіді на пропозиції Росії.

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