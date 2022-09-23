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ЄС намагається якнайшвидше запровадити граничну ціну на російську нафту після погроз Путіна - ЗМІ

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ЄС намагається якнайшвидше запровадити граничну ціну на російську нафту після погроз Путіна - ЗМІ

Фото: Associated Press

Держави-члени Європейського Союзу збираються протягом кількох тижнів укласти політичну угоду щодо запровадження граничної ціни на російську нафту.

Обговорення відповідного рішення активізувалися після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію у РФ. Таке рішення може стати частиною восьмого пакету санкцій, запропонованого Європейською комісією.

Про це пише видання Bloomberg.

Таке рішення ЄС об'єднає сили союзу із зусиллями США, спрямованими на те, щоб не допустити різкого зростання вартості нафти та вдарити по доходах Москви. Однак відповідний план має певні перешкоди. Рішення щодо санкцій проти РФ має бути одностайним, проте кожен член ЄС "має різні енергетичні потреби". Однією з найбільших проблем може стати протидія Угорщини.

Зазначається, що зе багато деталей потрібно опрацювати, зокрема встановити саму граничну ціну. Також залишається незрозумілим, як таке обмеження буде реалізовано поряд з ембарго ЄС на російську нафту та забороною на послуги, необхідні для її доставки. Попри це, рішення щодо граничної ціни на нафту є терміновим, адже його потрібно буде ухвалити до того, як нафтові санкції ЄС набудуть чинності 5 грудня.

Представники держав-членів ЄС зустрінуться з Єврокомісією на вихідних, щоб обговорити нові санкції, які, крім нафтових обмежень, можуть включати додаткові заходи щодо окремих осіб і секторів, зокрема технологій та предметів розкоші. Видання зазначає, що представники національних урядів у Брюсселі прагнутимуть досягти попередньої домовленості про цінову межу на нафту перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня.

Нагадаємо, ЄС готує восьмий пакет санкцій проти Росії на тлі заяв президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію, референдуми та ядерні погрози.

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