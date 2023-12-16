ЄС наступного тижня голосуватиме за 12-й пакет санкцій проти РФ - журналіст

Раніше проти цього рішення виступала Австрія.

Європейський союз наступного тижня голосуватиме за 12-й пакет санкцій проти Росії за агресію проти України.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Австрія зняла свій резерв. Російські санкції мають бути офіційно ухвалені наступного тижня", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у новому санкційному пакеті ЄС немає "Росатому", експерт пояснив, як це може бути пов'язано з Угорщиною.

Крім того, ми раніше інформували, що Японія запровадила новий потужний пакет санкцій проти Росії.

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