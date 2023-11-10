ЄС навряд чи передасть Україні обіцяний мільйон снарядів до березня 2024 року – Bloomberg

Євросоюз повідомив державам-членам, що навряд чи виконає свої зобов’язання надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів, і це ускладнює здатність Києва йти в ногу з виробництвом снарядів у Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на знайомі з питанням джерела.

Зовнішньополітичне відділення ЄС, Європейська служба зовнішніх дій цього тижня поінформувала дипломатів про те, що блок, ймовірно, не досягне мети про передавання українській армії мільйона снарядів до березня 2024 року.

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Нагадаємо, що на початку 2023 року ЄС пообіцяв надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів упродовж 12 місяців. Спершу це мало бути передавання снарядів із наявних запасів, а потім – через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

Раніше видання вже інформувало, що ЄС не досягає вказаної мети. Оскільки минуло більше половини відведеного цього часу, і вдалося досягти лише близько 30% ініціативи. Виходячи з обсягу підписаних наразі контрактів, Євросоюз ризикує не досягти цілі.

У матеріалі зазначається, що представник Європейської служби зовнішніх дій відмовився коментувати це питання, посилаючись на конфіденційний характер обговорень.

"Постачання Україні боєприпасів стає ще актуальнішим через те, що Росія змогла наростити власне виробництво. Деякі країни-члени відзначили під час зустрічей цього тижня, що постачання, надані Москві Північною Кореєю, ще більше підкреслюють необхідність підвищення ефективності ЄС", – йдеться у статті.

Автори матеріалу також звертають увагу, що оскільки Україна готується до тривалої війни, будь-який дефіцит ризикує стати критичним, якщо постачання та підтримка з боку США також уповільняться або результати президентських виборів 2024 року призведуть до зміни позиції.

Зауважимо, в Міноборони США повідомили, що країна надалі допомагатиме Україні у війні, але пакети допомоги стануть меншими, оскільки Конгрес досі не ухвалив рішення про додаткове фінансування.

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