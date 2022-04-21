ЄС не послабить санкції, доки путінська зброя не замовкне і він не виведе війська з України — Бербок

ЄС не послабить санкції, доки путінська зброя не замовкне і він не виведе війська з України — Бербок

Євросоюз не збирається послаблювати санкції проти Росії, доки на території України є війська РФ.

Натомість ЄС обіцяє посилювати заходи проти Кремля. Так, європейські країни вже готують шостий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції з естонською колегою Евою-Марією Ліметс у четвер.

"ЄС не відступиться від санкцій, доки путінська зброя не замовкне і він не виведе свої війська з території України. Ми ще більше посилюватимо тиск на російську військову машину та водночас зробимо все для того, аби надалі підтримати Україну озброєннями та технікою. Бо цілком зрозуміло, що мужні українські солдати захищають в Україні також і наш європейський мирний порядок і нашу свободу", — заявила Бербок.

Водночас, за її словами, Німеччина "на жаль, не може дати все, чого хоче Україна", адже у Бундесвері нібито немає такої кількості озброєння. Однак наразі Німеччина веде переговори з партнерами в ЄС та НАТО, які можуть віддати Україні озброєння радянського виробництва в обмін на нову техніку німецького виробництва.

За словами Бербок, у Німеччини нібито немає броньованих машин і танків. До того ж, міністерка закордонних справ Німеччини має сумніви, "що таку техніку взагалі можна використати в цій війні".

Натомість ФРН обіцяє у найближчому майбутньому навчати українських військових управлінню Panzerhaubitze 2000, яку передадуть Україні Нідерданди, адже "це надалі допоможе Україні".

Бербок також повідомила про виділення з німецького бюджету на озброєння України ще 1 млрд євро.

"Ми намагаємося з першого дня дати Україні те, що можлив... Це виклик для нас. Це складно для політики: є бажання (надати зброю – ред.), але реальність виглядає інакше. Звісно, ми намагаємося робити швидше, адже на кону кожен день. Ми намагаємося комбінуватися з партнерами – хто чим може допомогти", — пояснила Бербок.

Нагадаємо, у Німеччині зростає невдоволення позицією канцлера Олафа Шольца щодо чергового блокування постачання до України важкого озброєння і опозиція може скористатися цим та висловити недовіру очільнику німецького уряду, порушивши у Бундестазі питання щодо додаткового озброєння України.

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