ЄС не узгодив новий пакет санкцій проти Росії: хто гальмує процес

Країни ЄС не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина все ще його блокує, попри вилучення пункту, який Берлін вважав проблематичним.

Про це Reuters заявили дипломати ЄС.

Чиновники з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій понад місяць. Нові обмеження, зокрема, включають заборону на перевалку російського скрапленого газу і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах.

За словами дипломатів і джерел, вагання Німеччини були частково повʼязані з внутрішніми розбіжностями між Міністерством закордонних справ і канцелярією канцлера.

Вилучене положення було розширенням так званого "пунтку про відсутність Росії" на дочірні компанії в третіх країнах.

Цей пункт змусив би ці дочірні компанії "на договірній основі заборонити реекспорт до Росії та реекспорт для використання в Росії", пише видання.

Наразі відомо, що посли продовжать дебати сьогодні, 20 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США введуть додаткові санкції проти країн, які допомагають російському ВПК.

Крім того, ми раніше інформували, що дві країни ЄС намагаються завадити перекриттю потоку розкішних авто до Росії.

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