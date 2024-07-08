ЄС не здатний виконати зобов'язання щодо постачання боєприпасів Україні: розслідування "Схем"

Євросоюз неадекватно оцінює свої можливості виготовляти артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, які дуже потрібні на фронті в Україні. Це є однією з причин, чому порушуються терміни та обсяги постачання.

Про результати журналістського розслідування "Схем" повідомило "Радіо Свобода".

Журналісти з'ясували, що європейські виробники спроможні виготовити майже вдвічі менше снарядів, ніж заявляють офіційні представники ЄС. Саме про це свідчить те, що станом на червень 2024 року Україна отримала від Європи трохи більше ніж 500 тисяч снарядів замість обіцяного мільйону, ще й зі значним затриманням термінів постачання.

Об'єднання журналістів-розслідувачів, до якого увійшли представники проєкту "Схеми" та низки західних медіа, з'ясували, чому в Європі виникли труднощі з нарощуванням потужностей виробництва боєприпасів.

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Анонімні джерела журналістів серед представників компаній виробників зброї розповіли, що зараз у світі глобальний дефіцит пороху та вибухових речовин. Крім того, західні уряди намагаються уникати підписання довгострокових контрактів з виробниками зброї, через що ВПК відчуває нестачу фінансування.

Водночас неназвані європейські урядовці звинуватили сам структуру Євросоюзу – бюрократичну і неповоротку – у затримках постачання артилерійських снарядів до України.

Третьою причиною порушення обіцянок Україні джерела назвали неадекватність оцінки Євросоюзу своїх виробничих потужностей.

Розслідувачам вдалося ознайомитися з внутрішнім звітом німецького виробника зброї Rheinmetall від січня цього року. У документі зокрема зазначається, що виробничі потужності концерну становлять 350 тисяч снарядів на рік, а решта провідних європейських виробників здатна виготовити ще 200 тисяч боєприпасів протягом року. Таким чином загальна річна потужність виробництва боєприпасів у Європі становить 550 тисяч артилерійських снарядів 155-мм калібру. Така оцінка суперечить заяві Європейської комісії про те, що станом на січень 2024 року Європа збільшила свої виробничі потужності до мільйона снарядів на рік.

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У відповідь на запит журналістів щодо розбіжностей в оцінках, представники Єврокомісії зазначили, що їхні заяви щодо виробництва боєприпасів "ґрунтуються на фактах" з "урахуванням поточних інвестицій" у підприємства військово-промислового комплексу.

Крім порушеної обіцянки ЄС щодо мільйона снарядів, також не вдалося реалізувати й чеську ініціативу, яка в лютому 2024 року передбачала закупівлю 800 тисяч артилерійських снарядів для України. За інформацією західних джерел, з 15 країн, які приєдналися до ініціативи Чехії, станом на червень лише шість переказали кошти на закупівлю боєприпасів. Решта дев'ять досі обіцяють це зробити.

Нагадаємо, попит на артилерійські снаряди різко зріс від моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Західні постачання артилерійських снарядів, які гальмувалися місяцями політичних суперечок у Вашингтоні, нарешті почали надходити до українських підрозділів на передовій.

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