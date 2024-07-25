ЄС "не зміг" підтримати Орбана і Фіцо у конфлікті з Україною через нафту: яку причину назвали

Торговельна комісія ЄС заявила, що їй необхідно "більше часу" для оцінки ситуації.

Країни Євросоюзу у четвер, 25 липня, не підтримали заклик Угорщини та Словаччини, які наполягають на скасуванні рішення Києва щодо блокування транзиту російської нафти.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що спроби Будапешта та Братислави втягнути Брюссель у свою суперечку з Києвом виявилися марними. Єврокомісія "загальмувала" їхнє прохання закликати Україну скасувати нові санкції щодо російської нафтової компанії "Лукойл".

"Вони [Угорщина та Словаччина – ред.] звернулися до Європейської комісії, яка займається торговельною політикою ЄС, з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною. Проте Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з торгівлі, заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збирання доказів та оцінки правової ситуації", – пише видання.

Дипломатичні джерела FT повідомили, що під час вчорашньої зустрічі торгових представників держав-членів ЄС 11 країн підтримали позицію Домбровскіса, натомість Будапешт та Братислава не отримали жодного голосу підтримки.

Одне з джерел пояснило, що торгова угода з Україною включає положення про безпеку, згідно з яким Київ має право зірвати постачання за певних обставин.

"Вибір часу для цього заклику [з боку Угорщини та Словаччини – ред.] є особливо іронічним на тлі того, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан останніми тижнями викликав глибоке роздратування більшості своїх партнерів у ЄС лобіюванням в односторонньому порядку плану мирного врегулювання в Україні під час візитів до Росії та Китаю без схвалення Брюсселя", – зауважили автори статті.

Нагадаємо, Словаччина та Угорщина забили на сполох через посилення Україною санкцій проти російського нафтового гіганта "Лукойл". Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав обмеження безглуздими, а очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто — "незрозумілими та неприйнятими".

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