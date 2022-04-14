ЄС нишком закрив "лазівку", яка дозволяла країнам союзу постачати зброю до Росії — Reuters

Лише минулого року країни ЄС продали Росії зброї та боєприпасів на суму 39 мільйонів євро.

Європейський Союз закрив "лазівку", яка дозволила урядам ЄС експортувати зброю до Росії на десятки мільйонів євро, незважаючи на ембарго, яке запровадили у 2014 році після анексії Криму.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що минулого року країни ЄС продали Росії зброї та боєприпасів на суму 39 мільйонів євро, що на 50% більше, ніж у 2020 році, коли продажі склали 25 мільйонів євро. Це відбувалося попри заборону ЄС на експорт зброї до Москви, яка набула чинності у липні 2014 році після анексії Криму Росією. Водночас, згідно з текстом санкцій, один з пунктів дозволяв продаж за контрактами, підписаними до серпня 2014 року.

Серед найбільших експортерів були країни з великою оборонною промисловістю, зокрема Франція та Німеччина.

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого ця "лазівка" піддалася жорстокій критиці з боку деяких урядів ЄС, зокрема Польщі та Литви.

Проте закрили цей канал продажу зброї лише минулого тижня, коли ЄС запровадив п’ятий пакет санкцій проти Росії. Варто зазначити, що в публічному тексті Єврокомісія не згадала про закриття цієї "лазівки".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав країни Європи включити у шостий антиросійській пакет санкцій нафту, газ та банки РФ. Він наголосив, що це сильно вплине на Росію та змусить її припинити війну.

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