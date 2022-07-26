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ЄС офіційно затвердив план скорочення споживання природного газу на 15%

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ЄС офіційно затвердив план скорочення споживання природного газу на 15%

Фото: Associated Press

Країни Євросоюзу 26 липня погодили добровільне скорочення попиту на природний газ цієї зими на 15%. Як саме відбуватиметься це скорочення, країни обиратимуть самостійно.

В разі серйозної загрози для стабільності постачання газу країни ЄС зможуть оголосити "Союзну тривогу". В такому разі обмеження споживання газу стане обов'язковим.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті Ради Європи.

Так, держави-члени ЄС погодилися скоротити попит на газ на 15% у порівнянні з середнім споживанням за останні п'ять років у період від 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. 

"Мета скорочення попиту на газ - заощадити напередодні зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв у постачанні газу з Росії, яка постійно використовує енергопостачання як зброю", - йдеться в документі.

Зазначається, що запустити механізм обов'язкового зниження попиту зможуть лише самі країни, а не Єврокомісія.

Водночас Рада ЄС допускає винятки. Так, члени ЄС, які не підключені до газових мереж інших держав, звільняються від обов'язкового скорочення попиту на газ.

"Вони не зможуть вивільняти значні обсяги трубопровідного газу на користь інших держав-членів", - йдеться в заяві.

Крім того, звільнено країни, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою, і водночас виробляють електроенергію переважно з газу. Це зроблено, аби "уникнути ризику кризи електропостачання", адже ЄС не зможе постачати електрику в такі енергосистеми в разі дефіциту.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає додаткові постачання газу з Нігерії, оскільки блок готується до потенційного скорочення постачань з Росії.

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