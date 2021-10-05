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ЄС оновить перелік країн "зеленої" зони: чи залишиться в ньому Україна

ЄС оновить перелік країн "зеленої" зони: чи залишиться в ньому Україна

Associated Press

Україна залишатиметься в "зеленому" списку ЄС принаймні ще два тижні, заявив кореспондент Рікард Джозвяк.

Європейський Союз невдовзі оновить перелік країн "зеленої" зони. ЄС поки не планує виключати Україну зі списку держав із низьким рівнем поширення коронавірусу.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела.

"Схоже, цього тижня жодна країна не буде вилучена зі списку безпечних третіх країн, звідки рекомендовано в’їзд. Це означає, що Україна поки "виживає" і залишатиметься в списку принаймні ще два тижні", — написав він у Тwitter.

Нагадаємо, що 23 вересня ЄС виключив Молдову і Боснію та Герцеговину з переліку країн, з яких дозволені поїздки. Водночас до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду.

Раніше було названо 10 країн, карантинні умови в'їзду до яких найбільше цікавлять українців.

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