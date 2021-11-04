ЄС оновить перелік країн "зеленої" зони: чи залишиться в ньому Україна

ЄС оновить перелік країн "зеленої" зони: чи залишиться в ньому Україна

Посли ЄС рішення мають ухвалити завтра, а чинності воно набуде наступного тижня.

Європейський союз може виключити Україну зі списку безпечних країн для подорожей через ситуацію з поширення коронавірусу.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його словами, рішення мають ухвалити завтра, а чинності воно набуде наступного тижня.

"Посли ЄС, швидше за все, завтра виключать Україну зі списку подорожей, рекомендованих ЄС, через COVID-19. Вилучення з переліку має відбутися наступного тижня", - написав брюссельський журналіст.

EU ambassadors will tomorrow most likely remove #Ukraine from the EU recommended safe country #COVID19 travel list. the de-listing should happen next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2021

Нагадаємо, до "зеленого" списку ЄС потраплять країни з позитивною ситуацію з COVID-19.

Зазначимо, в Україні станом на ранок 4 листопада зафіксовано новий максимум хворих на коронавірус за увесь час пандемії - 27 377 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 699 людей, 12 464 пацієнти одужали.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання