ЄС оновив список санкцій: до кого з росіян є претензії навіть після смерті

ЄС задовольнив прохання Аркадія Воложа і зняв з нього санкції, а смерть засновника ПВК "Вагнер" визнали за недостатню причину, щоб прибрати його ім'я зі списку.

ЄС зняв санкції із співзасновника російської IT-компанії "Яндекс" Аркадія Воложа. Крім нього із списку санкцій Євросоюзу виключено кілька інших росіян. При цьому засновник ПВК "Вагнер" Пригожин, який, за офіційними даними, загинув у 2023 році, у списку залишився.

Про це пише видання Deutsche Welle з посиланням на публікацію у Журналі Європейської ради у вівторок, 12 березня.

Торішнього серпня Волож вперше виступив проти російського вторгнення в Україну, назвавши його "варварським". Відомо, що зараз російська частина компанії "Яндекс" знаходиться в процесі продажу російським інвесторам, а Аркадій Волож та західні акціонери розділять акції нідерландської частини компанії.

Санкції також зняли з кількох росіян у зв'язку з їхньою смертю. Серед них заступник міністра оборони РФ Геннадій Жидко, депутати Держдуми Микола Борцов та Дмитро Зубарєв, а також командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін, який загинув разом із Пригожиним під час авіакатастрофи. Проте сам засновник ПВК у списку, як і раніше, значиться. У ЄС пояснили своє рішення побоюваннями, що активи Пригожина можуть бути використані його сином та спадкоємцем для фінансування війни в Україні "або інших дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Нагадаємо, Аркадій Волож потрапив під європейські санкції у червні 2022 року. Після публікації списку санкцій акції "Яндекса" обвалилися, а Волож залишив раду директорів.

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