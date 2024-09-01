ЄС оплачує кожну восьму бомбу, яка вбиває українців: голова МЗС Литви шокував цифрами

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європа де факто є спонсором російської агресії в Україні, тому що досі купує в РФ газ та нафту, чим допомагає наповнювати бюджет держави-терориста.

Про це литовський дипломат написав у соцмережі Х.

Ландсбергіс пояснив, що приблизно 1/8 частина оборонного бюджету Росії – це податки на нафту і газ, які куплені Євросоюзом.

"Іншими словами, Європа платить за кожну восьму бомбу, яка падає на територію України. Проста математика. Компанії [російські – ред.], які продають газ і нафту в Європу, сплачують приблизно 6,6 млрд євро податків у російський бюджет. Атака, яку здійснили росіяни по Україні кілька днів тому [у понеділок, 26 серпня – ред.], коштувала приблизно 1,3 млрд євро. Іншими словами, кількість таких атак, які можуть бути організовані за європейські гроші, – п’ять”, – наголосив литовський міністр.

Він підкреслив, що небажання відмовитися від купівлі російських енергоресурсів "робить свій внесок" в кожну атаку по території України.

"Кожна російська ракета, яка летить в Україну, оплачена на 12,5% європейськими грошима. І це лише приблизні підрахунки. А тоді ми шоковані, ми дивимось жахливі кадри, розбомблені дитячі садки і житлові будинки. Але ж ми всі причетні до цього. Нам просто треба подивитися в дзеркало і спитати себе, що ми з усім цим можемо зробити”, – підсумував Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що союзники України повинні скасувати всі обмеження на використання західної зброї для ударів по території держави-агресорки, яка не припиняє коїти воєнні злочини. На його думку, це може швидко змінити хід війни в Україні.

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