ЄС отримав від союзників інформацію про постачання Іраном балістичних ракет Росії

Євросоюз обіцяє відреагувати швидко і в координації з міжнародними партнерами, зокрема новими і значними обмежувальними заходами проти Ірану.

Партнери Євросоюзу поділилися з ним інформацією щодо передавання Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.

Про це заявив у понеділок речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Вашингтон вважає, що Іран передав зброю Росії для використання на полі бою в Україні, повідомили минулого тижня американські ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела.

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"Ми володіємо вартою довіри інформацією, наданою союзниками, про постачання іранських балістичних ракет до Росії", – заявив Стано.

"Ми вивчаємо це питання разом з нашими країнами-членами, і якщо це підтвердиться, це постачання означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної загарбницької війни Росії проти України", – зауважив речник.

Стано додав, що "одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський Союз відреагує швидко і в координації з міжнародними партнерами, зокрема новими і значними обмежувальними заходами проти Ірану".

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що "рішуче" відкидає звинувачення у причетності до експорту зброї до Росії.

Захід вже кілька місяців застерігає Тегеран від відправлення до Росії ракет, а ЄС вже неодноразово накладав на Іран санкції за постачання Москві безпілотників для війни в Україні.

У понеділок Кремль не виступив із спростуванням, коли його запитали конкретно про повідомлення Wall Street Journal про те, що Іран надав ракети.

Що передувало

Нагадаємо, повідомлення про постачання іранських балістичних ракет Росії для використання у війні в Україні опублікували кілька провідних західних ЗМІ, зокрема WSJ та Bloomberg.

В адміністрації Байдена прокоментували інформацію про постачання іранських ракет Росії для ударів по Україні. Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що це призведе до "драматичної ескалації".

Водночас на тлі повідомлень про можливе передавання балістичних ракет Росії Україна попередила Іран про "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин.

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