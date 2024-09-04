ЄС планує запровадити збір за безвізові в'їзди: подробиці

До весни наступного року в Євросоюзі планують впровадити системи EES та ETIAS. Це означатиме, що мандрівникам з країн, які мають безвізовий режим, доведеться сплачувати збір у 7 євро кожні три роки для авторизації своїх поїздок.

Про це розповіла речниця Європейської комісії Аніта Гіппер, пише "Європейська правда".

Гіппер також зазначила, що система ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) має бути готова до впровадження навесні 2025 року. Вона додала, що з листопада 2024 року в ЄС запрацює система в'їзду-виїзду (EES), яка замінить ручне проставлення штампів у паспортах на електронну базу. Дата 10 листопада 2024 року для запуску EES, озвучена комісаркою ЄС Ілвою Йоганссон, є остаточною. З запуском EES буде скасовувано ручний паспортний контроль, що дозволить прискорити процес електронних перевірок.

Відповідаючи на питання журналістки про готовність країн ЄС до запуску нових систем, Гіппер повідомила, що Європейська комісія очікує отримати декларації про готовність від країн-членів на початку вересня. Після цього можна буде підтвердити запуск систем.

ЄС ухвалив рішення про нову систему контролю на кордоні ще у 2016 році, а в 2018 році Європарламент затвердив законодавство для ETIAS. Однак терміни запуску кілька разів переносили через необхідність додаткового фінансування та змін у технічному законодавстві, яке було затверджено лише у 2021 році. Раніше запуск ETIAS планувався на початок 2022 року, але дати доводилось змінювати. Після впровадження системи ETIAS та перехідного періоду українці з біометричними паспортами зможуть в'їжджати до ЄС лише після попередньої реєстрації в новій системі.

Нагадаємо, Європейська рада затвердила нові правила для Шенгенських віз, які включають більш ретельну перевірку заявників.

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