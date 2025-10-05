ЄС планує значно розширити санкційний список «тіньового флоту» Росії

ЄС готує санкції проти російських танкерів / © із соцмереж

Європейський Союз у межах 19-го пакета санкцій проти Росії планує суттєво розширити список так званого «тіньового флоту». До нього додадуть ще близько 120 суден, які Москва використовує для транспортування нафти, уникаючи міжнародних обмежень.

Про це пише EU Observer.

Танкерні судна, що входять до цього флоту, спеціально не заходять у європейські порти та не користуються послугами компаній ЄС, зокрема страхових і сервісних. Така схема дозволяє Кремлю зменшувати ефективність санкцій.

Водночас стаття 110 Конвенції ООН з морського права дозволяє перехоплювати судна «без національної приналежності». Саме цим планують скористатися в ЄС, щоб блокувати діяльність російських танкерів.

За інформацією видання, новий «чорний список» заборонятиме цим суднам заходити до портів ЄС або вести бізнес з європейськими страховими та логістичними компаніями.

Попередні санкційні пакети мали обмежений вплив. Танкерні судна РФ і надалі вільно курсували водами країн Балтії та перевозили нафту до Азії, прикриваючись «правом мирного проходу», яке гарантується міжнародними угодами.

Водночас у Брюсселі сподіваються, що розширення санкцій дозволить зупиняти більше таких кораблів. ЄС разом із Великою Британією також чинять тиск на країни, де зареєстровані судна, аби ті виключали їх із реєстрів.

Мішель Візе Блокман, експертка лондонської консалтингової компанії Windward, яка спеціалізується на морських перевезеннях, наголосила, що ситуація ускладнилася через появу фальшивих реєстрів.

«Новою проблемою є шахрайські реєстри — люди, які створюють вебсайти та видають ліцензії. У результаті ми отримуємо судна під фальшивими прапорами, які спокійно плавають європейськими водами», — сказала вона.

«Такі судна діють поза міжнародним правом і підривають існуючий порядок, заснований на правилах», — додала Блокман.

У Windward наразі ідентифікували щонайменше 13 таких фейкових реєстрів.

Раніше повідомлялося, що Франція затримала танкер російського «тіньового флоту», причетний до нальоту дронів на Данію.

Ми раніше інформували, що Європейський Союз змінює підхід до санкційної політики проти агресорки Росії. Наразі готуються радикальні заходи.