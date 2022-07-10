ЄС побудує бункер для секретних переговорів, щоб лідерів Євросоюзу не прослуховували російські чи інші шпигуни

Європейський союз планує побудувати бункер в Брюсселі, у якому будуть відбуватися секретні переговори. Вартість проєкту - 8 млн євро.

Країни-члени ЄС вирішили збудувати бункер, щоб їх не прослуховували російські чи інші шпигуни. У закритому приміщенні зможуть розміститися близько 100 осіб, а саме до 34 керівників та 34 їх протоколістів, а також протокольний, технічний та обслуговуючий персонал.

Про це повідомляє EUobserver.

Зазначається, у бункері не буде Інтернету, але він буде оснащений внутрішньою технологією конференц-зв'язку з великим екраном та мікрофонами, підключеними до однаково безпечних кабін для 30 перекладачів. І зал засідань, і кабіни будуть поміщені в сертифікований НАТО ізоляційний каркас, щоб "зменшити ризик експлуатації компрометуючих випромінювань".

Учасники секретних перемовин повинні залишити свої гаджети в звуконепроникних шафках за межами бункера.

Згідно зпланом проєктк, приміщення планують побудувати до 2024 року в комплексі Ради ЄС в Брюсселі, де вже відбуваються саміти. Однак точне місце розташування ще не визначено.

Як пише видання, таке рішення ухвалили на тлі російського вторгнення до України та викриття низки агентів Путіна по Європі. Зокрема, пригадують, що нещодавно Бельгія вислала двох російських шпигунів, які спеціалізувалися на перехопленні сигналів.

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