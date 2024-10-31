ЄС почав судовий процес проти маркетплейсу Temu через нелегальні товари

Якщо буде встановлено, що компанія порушила новий закон про цифрові послуги, їй загрожують великі штрафи.

ЄС розпочав офіційне розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu через побоювання продажу нелегальних товарів.

Про це повідомляє The Guardian.

В Єврокомісії заявили про побоювання, що платформа, яка належить PDD Holdings, порушує новий закон про цифрові послуги (DSA), який регулює діяльність технологічних компаній. Серед них – побоювання, що платформа не має достатньо надійних систем для зупинки повторної появи недобросовісних продавців, продукти яких з'являються знову, іноді протягом кількох днів після видалення, і продажу підробленої продукції.

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Високопосадовець Єврокомісії заявив, що занепокоєння з приводу продажу підроблених продуктів, фармацевтичних препаратів, косметики та іграшок висловлювали різні органи влади по всій Європі, особливо в Німеччині, Данії та Ірландії, де розташована штаб-квартира компанії в ЄС.

"Ми отримали багато інформації від інших органів влади, але є реальні підозри, що робиться недостатньо, не ефективно, щоб дійсно запобігти розповсюдженню нелегальної продукції", – зазначили вони.

Комісія також занепокоєна агресивною тактикою продажів на платформі з "дизайном, що викликає звикання", включаючи "ігрові винагороди".

Якщо буде встановлено, що компанія порушила DSA, їй загрожують великі штрафи. В ЄК підкреслюють, що на цьому етапі це лише підозри і що розслідування покликане з'ясувати, чи є проблема системною.

Скарги проти Temu були висунуті загальноєвропейською групою споживачів, яка заявила, що компанія порушує DSA, не надаючи клієнтам важливу інформацію про продавців на своїх платформах.

З моменту запуску у квітні минулого року цей сервіс швидко розвинувся на ринку ЄС, продаючи все – від косметики до одягу, а також меблів і техніки – безпосередньо з Китаю, і має близько 100 мільйонів користувачів.

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