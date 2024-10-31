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ЄС почав судовий процес проти маркетплейсу Temu через нелегальні товари

ЄС почав судовий процес проти маркетплейсу Temu через нелегальні товари

Мобільний застосунок Temu / Фото: estrepublicain.fr

Якщо буде встановлено, що компанія порушила новий закон про цифрові послуги, їй загрожують великі штрафи.

ЄС розпочав офіційне розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu через побоювання продажу нелегальних товарів.

Про це повідомляє The Guardian.

В Єврокомісії заявили про побоювання, що платформа, яка належить PDD Holdings, порушує новий закон про цифрові послуги (DSA), який регулює діяльність технологічних компаній. Серед них – побоювання, що платформа не має достатньо надійних систем для зупинки повторної появи недобросовісних продавців, продукти яких з'являються знову, іноді протягом кількох днів після видалення, і продажу підробленої продукції.

Високопосадовець Єврокомісії заявив, що занепокоєння з приводу продажу підроблених продуктів, фармацевтичних препаратів, косметики та іграшок висловлювали різні органи влади по всій Європі, особливо в Німеччині, Данії та Ірландії, де розташована штаб-квартира компанії в ЄС.

"Ми отримали багато інформації від інших органів влади, але є реальні підозри, що робиться недостатньо, не ефективно, щоб дійсно запобігти розповсюдженню нелегальної продукції", – зазначили вони.

Комісія також занепокоєна агресивною тактикою продажів на платформі з "дизайном, що викликає звикання", включаючи "ігрові винагороди".

Якщо буде встановлено, що компанія порушила DSA, їй загрожують великі штрафи. В ЄК підкреслюють, що на цьому етапі це лише підозри і що розслідування покликане з'ясувати, чи є проблема системною.

Скарги проти Temu були висунуті загальноєвропейською групою споживачів, яка заявила, що компанія порушує DSA, не надаючи клієнтам важливу інформацію про продавців на своїх платформах.

З моменту запуску у квітні минулого року цей сервіс швидко розвинувся на ринку ЄС, продаючи все – від косметики до одягу, а також меблів і техніки – безпосередньо з Китаю, і має близько 100 мільйонів користувачів.

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