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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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ЄС почав затримувати танкери "тіньового флоту" Росії: Каллас оголосила про новий етап санкцій

ЄС посилює тиск на «тіньовий флот» Росії. У Середземному морі перевірили танкер, який підозрюють у порушенні міжнародного права.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
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ЄС почав затримувати танкери "тіньового флоту" Росії: Каллас оголосила про новий етап санкцій

© Кая Каллас

Європейський Союз посилює боротьбу з «тіньовим флотом» Росії, який використовується для обходу санкцій та експорту нафти.

Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, 20 липня сили військово-морської операції EUNAVFOR MED IRINI здійснили висадку на нафтовий танкер MV SOUTH STAR, який підозрюють у плаванні під неправдивим прапором із порушенням норм міжнародного морського права.

«Ми посилюємо тиск на „тіньовий флот“ Росії. Нафтовий танкер MV SOUTH STAR, який підозрюють у плаванні під фальшивим прапором із порушенням міжнародного морського права, був перевірений силами операції IRINI для підтвердження прапора», — заявила Каллас.

Вона наголосила, що кожне незаконне перевезення нафти допомагає фінансувати російську військову машину.

«Кожен незаконний рейс допомагає підтримувати воєнну машину Росії. Ми підкріплюємо санкції реальними діями на морі», — підкреслила голова європейської дипломатії.

За словами Каллас, цього тижня країни-члени ЄС надали мандат ще одній військово-морській місії — EUNAVFOR ATALANTA — проводити перевірки суден, які можуть належати до російського «тіньового флоту.

Нові повноваження дозволять місії здійснювати інспекції таких суден за процедурою, аналогічною до тієї, яку вже застосовує операція IRINI.

У Брюсселі вважають, що це рішення ще більше ускладнить роботу суден, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій на експорт нафти.

Раніше йшлося про те, що у ЄС уже відверто затягують санкції проти Кремля. Переговори щодо 21-го санкційного пакету затягнулися через опір Угорщини, Греції, Австрії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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