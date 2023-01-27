ЄС подовжив санкції проти Росії ще на пів року: про які обмеження йдеться

Обмежувальні заходи проти РФ подовжені до 31 липня і спрямовані проти окремих секторів економіки.

Рада Євросоюзу 27 січня подовжила на пів року економічні санкції проти Росії за розв’язану війну проти України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Євроради.

Там зазначається, що ці санкції проти РФ були запроваджені ще 2014 року та суттєво розширені 2022 року.

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"Рада ЄС сьогодні вирішила подовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, що спрямовані проти окремих секторів економіки Російської Федерації", – йдеться в заяві.

"Ці санкції, які були вперше запроваджені 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні, були суттєво розширені з лютого 2022 року, в контексті неспровокованої та нічим не виправданої воєнної агресії Росії проти України", – додали в Раді ЄС.

Там нагадали, що санкції полягають в обмеженнях у торгівлі, фінансах, технології та у використанні товарів подвійного призначення, в промисловості, у транспорті та у постачаннях товарів розкоші.

Обмежувальні заходи щодо РФ також передбачають заборону на імпорт або трансфер територією ЄС транспортованої морем сирої нафти, заборону постачань певних продуктів нафтопереробки, відключення від системи SWIFT деяких ключових банків, припинення трансляції та позбавлення ліцензій на мовлення кількох російських пропагандистських ЗМІ.

Нагадаємо, що Євросоюз вже запровадив дев’ять пакетів санкцій проти Росії за її агресію проти України. За даними журналістів, у планах ЄС – запровадити десятий пакет санкцій у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого 2023 року.

Зауважимо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російську агресію можна зупинити тільки адекватною зброєю на полі бою, санкціями та юридичною зброєю (трибунал).

Зеленський за 26 січня: ракетний удар, танкова коаліція, тиск на Росію санкціями

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