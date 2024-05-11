ЄС погодила проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною - ЗМІ

Посли Євросоюзу нібито вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та ЄС. Йдеться про продовження декларації G7 про "гарантії безпеки", її планують фіналізувати до кінця червня.

Про це пише німецьке видання Die Welt з посиланням на свої джерела.

Як зазначається, журналісти вже мають проєкт тексту - щодо нього наразі йдуть перемовини між Києвом та Європейською службою зовнішніх справ. 11-сторінковий документ нібито вже погодили 27 країн-членів.

ЄС хочуть завершити роботу над угодою найпізніше до початку липня. Водночас у проєкті містяться положення про зобов'язання ЄС у разі нової агресії проти нашої держави протягом 24 годин провести консультації щодо її потреб.

Крім того, ЄС обіцяє забезпечувати подальше постачання військової допомоги, допомагати з підготовкою військових, розмінуванням, реформами в оборонному секторі, співпрацювати у протидії гібридним загрозам і кібератакам, допомагати з відбудовою. Нібито є окреме положення, що виключає пряму участь у бойових діях "військових країн ЄС".

Нагадаємо, що Міністерство оборони Росії оголосило, що Генштаб РФ, за дорученням президента Володимира Путіна, найближчим часом проведе навчання "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань".

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