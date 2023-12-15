ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти Росії: про які обмеження йдеться

Лідери країн ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Він може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення.

Про це повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак.

"Дуже важливо, що планується запровадити ембарго на російські алмази. Є сподівання, що офіційно його мають ухвалити вже найближчими днями", – сказав він.

Він додав, що триває активна робота з нашими партнерами. Низка пропозицій увійде в цей пакет.

Раніше Єрмак заінтригував заявою про "потужні" новини щодо санкцій проти Росії.

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