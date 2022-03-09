ЄС погодив відключення білоруських банків від SWIFT, а також заборонив надання БР банкнот євро

Під санкції ЄС потрапляють "Белагропромбанк", "Добрабит Банк" і "Білоруський банк розвитку".
Європейська комісія запроваджує санкції проти Білорусі через її участь у війні Росії проти України.
Про це йдеться на сайті Євро ради.
Зокрема, узгоджені заходи передбачають:
- Обмежити надання послуг SWIFT "Белагропромбанку", банку "Добрабит", "Банку розвитку Республіки Білорусь", а також їх білоруським дочірнім компаніям.
- Заборонити операції з Центральним банком Білорусі, пов’язані з управлінням резервами або активами, а також наданням державного фінансування торгівлі та інвестицій в Білорусь.
- З 12 квітня 2022 року заборонити розміщення та надання послуг щодо акцій білоруських державних установ на торгових майданчиках ЄС.
- Значно обмежити фінансові надходження з Білорусі до ЄС, заборонивши приймати депозити, що перевищують 100 000 євро від громадян або резидентів Білорусі, тримати рахунки білоруських клієнтів центральними депозитаріями цінних паперів ЄС, а також продавати цінні папери, номіновані в євро. білоруським клієнтам.
- Заборонити надання Білорусі банкнот в євро.
Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у новому пакеті санкцій проти Росії розширить список ще 160 особами, серед яких олігархи та члени Ради Федерації РФ.