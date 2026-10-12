ЄС погодив два переговорні кластери для України: хто ще отримав зелене світло

Усі країни ЄС погодили відкриття другого та третього переговорних кластерів для України й Молдови / © Associated Press

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Усі країни Європейського Союзу погодили відкриття другого та третього переговорних кластерів для України та Молдови.

Про це повідомив міністр у справах Європи та оборони Ірландії Томас Бірн.

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«Можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС погодилися відкрити кластери 2 і 3 для України та Молдови», — написав Бірн у соцмережі X.

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Йдеться про два переговорні кластери в межах вступу до Євросоюзу. Другий охоплює внутрішній ринок, а третій — конкурентоспроможність та інклюзивне зростання.

У своєму дописі ірландський міністр також повідомив про погодження закриття трьох переговорних розділів для Чорногорії — №17, 18 і 19, а також розділу №20 для Албанії.

Бірн назвав майбутні рішення черговим «супервівторком» для Албанії, Молдови та України після «понеділка Чорногорії».

Нагадаємо, раніше Угорщина зупиняла переговори про вступ України до ЄС. Будапешт відкладав відкриття ще двох переговорних кластерів у межах вступу України до Європейського Союзу попри зміну влади та завершення Києвом усіх формальних процедур.

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