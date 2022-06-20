ЄС порівняв із Радянським Союзом, а керівництво блоку із комуністами: Медведєв розмріявся про зникнення Євросоюзу

Заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв пофантазував щодо розпаду Євросоюзу.

Ба більше, путінська маріонетка порівняв Євросоюз із Радянським Союзом, а керівництво блоку із комуністами.

Своїх чудернацькі думки російський політик написав у Telegram.

Також читайте Медведєв зневажливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії і пригрозив їм за візит до Києва

"Але ж ситуація може статися така, як із долею СРСР. Комунізм, можливо, і настав би, якби зберігся сам Союз. А Спілка, на жаль, померла. Розумієте, на що я натякаю? А раптом (стукаю по дереву) та ЄС на той час зникне?", - фантазує Медведєв.

Звичайно, кремлівський політик не міг не згадати Україну та її майбутнє членство в ЄС. Він заявив, що Україна зможе вступити до ЄС нібито лише у середині століття.

"Пообіцяли, але з умовами. Типу повинні стати кращими, чистішими. Менш корумпованими, більш розвиненими, просвітленими, розумними. А тітка Урсула навіть сказала, що українці вмирають за членство у ЄС. І все...А далі – як із побудовою комунізму. Адже дата не названа. Зате наведено багато неперевірених абстрактних умов. Їхня об'єктивна верифікація неможлива. Перевірятимуть їх десятиліттями. Причому, нові покоління керівників ЄС. Отже, реальний термін – середина століття. Не раніше", - мріє колишній президент РФ.

Нагадаємо, голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген назвав колишнього президента Росії Дмитра Медведєва ніким іншим, як клоуном. Німецький політик не зміг стримати емоцій, коли коментував неодноразові погрози з боку кремлівського політика.

Меркель готова повернутися у велику політику й домовлятися з Путіним

Читайте також: