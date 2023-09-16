ЄС посилює правила в'їзду: українцям треба подавати анкету та сплачувати збір

Правила в'їзду до країн Євросоюзу посиляться від 2024 року. Зміни торкнуться українців та мешканців інших безвізових країн – для перетину кордону доведеться отримувати спеціальний дозвіл ETIAS та сплачувати за нього збір у розмірі 7 євро. Також потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яку мають схвалити.

Про це йдеться на сайті ЄС.

Заявка на отримання спеціального дозволу ETIAS обробляється протягом кількох хвилин. Однак, можливо, що обробка заявки займе більше часу. Якщо так, ви отримаєте рішення протягом чотирьох днів. Цей період також може бути подовжений на термін до 14 днів, якщо вас попросять надати додаткову інформацію або документацію, або до 30 днів, якщо вас запросять на співбесіду.

Анкету ETIAS на в'їзд потрібно заповнити на офіційному сайті, термін дії ETIAS становить три роки.

Заявку на отримання дозволу на в'їзд ETIAS можна подати до того, як ви придбаєте квиток або забронюєте житло. Паспортні дані повинні збігатися з даними, зазначеними у вашому дозволі ETIAS.

Кому можна не платити за збір:

неповнолітні (молодші 18 років);

людям, які досягли 70-річчя;

не потрібно платити, якщо ваш чоловік, дружина, зареєстрований партнер, дитина, батько є громадянином країни ЄС.

Нагадаємо, у Польщі закрили найбільший центр прийому українських біженців – яка причина.

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