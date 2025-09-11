ЄС посилює тиск на Орбана: суд заблокував будівництво російської АЕС в Угорщині

Суд ЄС заблокував будівництво «Росатомом» АЕС в Угорщині

Реклама

Європейський верховний суд відхилив дозвіл ЄС на будівництво російською компанією «Росатом» атомної електростанції в Угорщині, що стало серйозним юридичним викликом для уряду Віктора Орбана, який відчайдушно чіпляється за енергетичну залежність від Росії.

Про це пише Financial Times з посиланням на рішення суду.

Порушення процедури та європейські правила

Суд ЄС в Люксембурзі, постановив, що Європейська комісія мала врахувати правила державних закупівель ЄС, коли схвалювала плани Будапешта щодо субсидування будівництва двох нових ядерних реакторів. Судді визнали, що надання контракту російській корпорації «Росатом» без проведення публічного тендеру є незрозумілим, і рішення комісії про його схвалення «не було достатньо обґрунтованим».

Реклама

«Комісія повинна була з’ясувати, чи відповідає це пряме укладення контракту, здійснене без процедури публічного тендеру, правилам державних закупівель ЄС», — йдеться в рішенні суду.

Ця «невдача» спіткала прем’єр-міністра Угорщини у дуже чутливий момент, коли він перебуває під постійним тиском щодо звільнення від енергетичної залежності своєї країни від Росії. Угорщина планувала побудувати нову АЕС потужністю 2 гігавати в рамках партнерства з «Росатомом», укладеного ще 2014 року. Очікувалося, що проєкт завершать ще до 2030 року.

Реакція Угорщини та подальші кроки

Попри рішення суду уряд Угорщини заявив, що планує продовжити реалізацію проєкту. Міністр у справах ЄС Янош Бока запевнив, що суд не заборонив будівництво, а лише поставив під сумнів обґрунтування Єврокомісії. За його словами, уряд готовий співпрацювати з Єврокомісією, щоб довести відповідність проєкту всім вимогам державних закупівель.

Водночас Єврокомісія заявила, що «ретельно вивчить рішення та обміркує наступні кроки». Це може означати, що проєкт буде переглянуто, і Угорщині доведеться або провести новий тендер, або знайти додаткові аргументи для збереження контракту з російською компанією. Рішення суду, безсумнівно, посилить тиск на уряд Орбана та може змусити його змінити свою енергетичну політику щодо Росії.

Реклама

Нагадаємо, в Євросоюзі готують ще один сюрприз для Орбана. Через те що Угорщина щоразу виступає проти ініціатив ЄС щодо України: не дає виділяти їй кошти та блокує рух до вступу в Євросоюз, її планують позбавити можливості накладати вето на рішення більшості європейських держав.