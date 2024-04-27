ЄС потрібна альтернатива НАТО для захисту населення: Франція хоче створити сили швидкого реагування

Міністр оборони Франції заявив, що існують ситуації, в яких НАТО є некомпетентною, тому Франція часто вирішує ці питання самотужки.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція пропонує створити сили швидкого реагування ЄС, які б виконували завдання, в яких НАТО є некомпетентною.

Про це пише Le Monde.

Лекорню повторив пропозицію, яку раніше оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Підрозділ чисельністю 5000 осіб може бути сформований вже наступного року.

За планом Франції, головним завданням сил швидкого реагування буде проведення евакуації громадян ЄС з інших країн, у яких спалахнули військові конфлікти.

Голова оборонного відомства Франції зауважив, що існує безліч криз, в яких Північноатлантичний альянс є некомпетентним, і Франція часто проводить рятувальні операції самотужки.

"Ми повинні бути в змозі дуже швидко створити ці сили для гарантування безпеки громадян Європи, Португалії, Італії, Німеччини та Франції", – пояснив Лекороню.

Міністр також уточнив, що є також секретні воєнізовані місії, про які НАТО не повинна знати з певних причин. Він згадав евакуацію європейців із Судану 2023 року та підкреслив, що Франція вирішувала це питання практично самостійно.

Нагадаємо, більшість країн Заходу давно відмовилась від строкової служби в армії, що може стати проблемою в разі масштабної війни в Європі. Але у деяких країнах більшість молоді все ж таки готова захищати свою батьківщину зі зброєю в руках.

Читайте також провідні новини дня: