ЄС повністю зупинив спрощений візовий режим з Росією

Сьогодні, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією.

Тепер до громадян Росії будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу. Рішення почне діяти від 12 вересня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Це призведе до збільшення візового збору від 35 до 80 євро, необхідність надання додаткових документальних доказів, збільшення термінів оформлення віз і більш суворі правила видачі багаторазових віз", - йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія ухвалила пропозицію про невизнання російських паспортів, виданих в окупованих регіонах України.

Нагадаємо, 31 серпня ЄС припинив дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз росіянам. Однак про повну заборону на видачу документів не йшлося, оскільки з цього питання не було одностайності серед країн.

ЄС планує призупинити спрощений візовий режим з Росією

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