Санкції проти РФ

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Європейська комісія офіційно представила пропозиції щодо 22-го пакету санкцій проти Росії. Нові обмеження мають вдарити по фінансових механізмах обходу санкцій, російській енергетичній галузі, тіньовому флоту, а також торкнутися учасників війни проти України та російського спорту.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі.

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«Сьгодні ми представляємо 22-й пакет санкцій проти РФ. Мета — тримати тиск на Росію, щоби вона припинила агресивну війну в Україні», — сказала вона.

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Серед запропонованих заходів — відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT близько 60 російських банків. Єврокомісія також пропонує посилити обмеження щодо криптовалютних операцій і платіжних мереж, зокрема в третіх країнах, які можуть використовуватися для обходу санкцій.

Окремий блок обмежень стосується енергетики. Європейським компаніям хочуть заборонити брати участь у будівництві, експлуатації та ремонті російської енергетичної інфраструктури, зокрема нафтопереробних заводів.

Також Єврокомісія пропонує розширити санкційний список, додавши до нього понад 70 суден російського тіньового флоту.

Які обмеження пропонують для росіян і спортсменів

Новий пакет санкцій передбачає заходи не лише проти російської економіки. Зокрема, Єврокомісія пропонує заборонити в’їзд до країн Євросоюзу громадянам РФ, які брали участь у війні проти України.

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Обмеження можуть торкнутися і російського спорту. За пропозицією Єврокомісії, російські команди та спортсмени не зможуть брати участь під прапором РФ у спортивних змаганнях, організованих на території ЄС. Заборона також поширюватиметься на використання офіційної російської символіки під час таких заходів.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз продовжить посилювати санкційний тиск, доки Москва не продемонструє реальної готовності досягти тривалого миру в Україні.

Водночас запропоновані обмеження ще мають погодити всі держави-члени ЄС. Досягти домовленості щодо 22-го пакету санкцій планують до кінця року.

Раніше йшлося про те, що росіянам можуть закрити в’їзд до Європи.

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Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський розкрив, хто представлятиме Європу на переговорах із РФ. За словами Зеленського, Європу на переговорах представлятимуть п’ять країн, а також Європейський Союз і НАТО.

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