ЄС призупинить угоду з Росією про спрощення видачі віз – міністр Угорщини

Сіярто також повідомив, що Угорщина підписала угоду з російським "Газпромом" (GAZP.MM) про додаткові поставки газу з 1 вересня.

Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз, але загальна заборона на візи не буде введена, оскільки щодо цього немає одностайності.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook у середу, 31 серпня.

Він сказав, що Угорщина разом з деякими іншими державами-членами виступила проти російської візової заборони на зустрічі міністрів ЄС у Празі.

"Загальної заборони на видачу віз громадянам Росії не буде", - сказав він.

За його словами, кілька держав-членів надали свій голос проти цього, включаючи Угорщину.

Він сказав, що угода, яка спрощує видачу віз, буде призупинена за підтримки кваліфікованої більшості, але не зазначив, чи підтримує Угорщина цей захід.

Країни Сходу та Північної Європи рішуче підтримують заборону на туризм, тоді як Німеччина та Франція вважають це рішення контрпродуктивним, кажучи, що звичайним росіянам все одно слід дозволити доступ на Захід.

Також Сійярто сказав, що "Газпром" збільшить щоденні додаткові поставки газу на додаток до існуючої довгострокової угоди з Росією до максимуму 5,8 мільйона кубометрів на добу з 1 вересня проти 2,6 мільйона кубометрів на добу, поставлених у серпні.

"З "Газпромом" досягнуто домовленості. Максимум 5,8 млн м3 плюс природний газ із завтрашнього дня надходитиме до Угорщини більше суми контракту! Наш блок живлення у безпеці", - написав він.

"Газпром" почав збільшувати поставки газу в Угорщину на початку цього місяця, додавши до раніше узгоджених поставок по трубопроводу "Турецький потік".

Відповідно до угоди, підписаної минулого року, до початку війни в сусідній Україні, Угорщина отримувала 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію відповідно до довгострокової угоди з Росією та ще 1 мільярд кубометрів через трубопровід. з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.

Нагадаємо, у Польщі працюють над концепцією, яка дозволить обмежити в'їзд громадянам Росії. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ країни Пьотр Вавжик.

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