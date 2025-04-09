ЄС просить Вашингтон не поспішати із виведенням американських військ – Bloomberg

Американські військові. / © Associated Press

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Європейські союзники США закликають Вашингтон не допустити різкого скорочення чисельності американських військ у Європі без попередження.

Як пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, у столицях країн НАТО побоюються, що адміністрація Дональда Трампа може ухвалити рішення про виведення частини з 80 тисяч американських військових, розміщених у Європі — зокрема зі східних країн, які найбільше піддаються загрозі з боку Росії.

Представники союзних держав хочуть уникнути дестабілізації системи оборони Альянсу. Особливе занепокоєння викликає можливість дізнатися про скорочення сил не через дипломатичні канали, а з преси — як-от нещодавній матеріал NBC News про можливе виведення до 10 тисяч солдатів.

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У відповідь на запити, в НАТО зазначили, що розгортання військ — це внутрішнє питання США. Водночас європейські дипломати намагаються переконати Вашингтон, що американська військова присутність у Європі має не лише безпекову, а й політичну цінність, зокрема як стримувальний фактор.

Попри зусилля ЄС щодо нарощування власного оборонного потенціалу, значна частина обороноздатності континенту все ще базується на військовому лідерстві США. За даними джерел, під питанням можуть опинитися 20 тисяч військових, розміщених адміністрацією Джо Байдена після вторгнення РФ в Україну.

Східний фланг під загрозою?

Навіть часткове виведення американських військ може підірвати демонстрацію відданості США країнам на східному фланзі НАТО, зокрема Польщі та Румунії. Це не лише послабить оборонну спроможність Альянсу, а й може спровокувати Москву на ще агресивніші дії — особливо з огляду на просування російських військ в Україні.

У понеділок командування Сухопутних військ США в Європі та Африці повідомило, що частина військового контингенту буде передислокована з бази в Ясенці до інших точок на території Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що отримав обнадійливі сигнали з Вашингтона: США не планують скорочення своєї присутності в країні. Він висловив сподівання, що Білий дім дотримається обіцянки.

Свої занепокоєння також озвучив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який під час недавнього візиту до Варшави наголосив: союзницькі гарантії мають бути взаємними.

“Європа має бути впевнена, що “дядько Сем” і надалі підтримує нас”, — сказав він, підкресливши віру в готовність США захищати членів Альянсу у разі загрози.

Раніше польський очільник Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що передислокація військ США з аеропорту Ясьонка, який є ключовим хабом допомоги Україні, є позитивним сигналом саме для Польщі.