ЄС розробив новий "план захисту" від Росії: як готуються

Військовий план ЄС передбачає бойову готовність до 2030 року / © ТСН.ua

Європейський Союз готує масштабний план з переозброєння континенту до 2030 року, який передбачає створення спільних програм із виробництва дронів, систем протиповітряної оборони та посилення військової координації між державами-членами.

Про це пише видання Politico.

Згідно з планом, як зазначають журналісти, до кінця 2027 року країни ЄС мають здійснювати щонайменше 40% оборонних закупівель спільно, що більш ніж удвічі перевищує нинішній показник. Єврокомісія підкреслює, що тільки узгоджені дії дадуть змогу Європі бути готовою до потенційного збройного конфлікту до 2030 року.

Також план передбачає, що вже 2026 року мають бути створені міжнародні коаліції для реалізації спільних проєктів у сферах повітряної та ракетної оборони, виробництва дронів і систем протидії безпілотникам. До середини 2026 року ці ініціативи мають бути повністю запущені, а до кінця 2028 року всі контракти і фінансування — узгоджені.

«Для реалізації ініціатив передбачено фонд у розмірі до 1 млрд євро, який ЄС планує створити спільно з Європейським інвестиційним банком до 2026 року», — уточнили у медіа.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич на саміті Європейської політичної спільноти заявив, що світ «рухається до великого конфлікту», і всі вже «копають свої окопи».

На тлі частих появ безпілотників над європейськими військовими базами та аеропортами прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прямо заявила, що Росія веде проти Європи «гібридну війну».