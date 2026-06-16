Улюблений священник Путіна потрапив під санкції ЄС: що відомо про нові обмеження для РФ

Під санкції потрапив особистий сповідальник Путіна / © Associated Press

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Російський єпископ, відомий як «особистий священник» Путіна, потрапив під санкції Європейського Союзу. 15 червня Європейський Союз запровадив санкції проти понад 80 осіб та організацій через війну Росії проти України. До списку санкціонованих осіб потрапив і старший єпископ Російської православної церкви Георгій Шевкунов, також відомий як митрополит Тихон.

Про це повідомляє CBS.

Особистий священник Путіна потрапив під санкції ЄС

У Росії Шевкунова вважають особистим сповідником Путіна. У заяві блоку йдеться, що санкції на нього наклали за «поширення російської пропаганди та дезінформації», що спрямована на виправдання вторгнення РФ до України.

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2023 року Путін призначив Шевкунова митрополитом Кримським. Також відомо, що у лютому минулого року ФСБ РФ заявляла про затримання двох осіб, які нібито готували замах на прелата за вказівкою України.

Віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас прокоментувала нові санкції:

«Ми схвалили чергову партію санкцій, щоб посилити тиск на Росію з метою припинення війни. Ці заходи завдають удару по самому серцю російського військово-промислового комплексу, його тіньовому флоту та мережам, які підживлюють гібридні атаки Москви проти Європи», — заявила Каллас.

За оцінкою Каллас, західні санкції вже коштували Російській Федерації понад 1 трильйон доларів. Вона додала, що цеглинка за цеглинкою ЄС руйнує основи воєнної економіки Росії.

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Загалом до «чорного списку» ЄС потрапили ще 34 фізичні особи та 47 організацій.

Нові санкції торкнулися осіб та організацій, що мають безпосередній вплив на підживлення війни в Україні. Це особи та компанії, залучені до виробництва й постачання безпілотників та іншого військового обладнання для армії РФ.

До списку санкцій увійшли компанії та працівники, які допомагають Москві фінансувати бойові дії через експорт нафти й тіньові схеми постачання. Також це російські пропагандисти, зокрема інфлюенсерка Александра Йост.

Під переслідування потрапили судді, прокурори та правоохоронці РФ, які, за даними ЄС, причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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Санкції передбачають заморожування активів на території ЄС, заборону на поїздки до країн блоку, а також заборону на надання будь-яких фінансових ресурсів особам, що включені до списку.

Санкції ЄС проти РФ

Нагадаємо, Європейський Союз готує новий «мініпакет» санкцій, який планують розглянути на зустрічі міністрів закордонних справ. За даними Politico, під обмеження можуть потрапити чотири китайські компанії, які допомагають російському «тіньовому флоту», а також постачають хімікати та компоненти для виробництва ударних безпілотників РФ.

Цей крок ризикує суттєво загострити відносини між Брюсселем і Пекіном, який уже попередив про рішучі контрзаходи у разі запровадження нових торгівельних обмежень.

Окрім китайських фірм, документ від 21 травня пропонує запровадити санкції проти п’яти компаній з ОАЕ, трьох із Туреччини та однієї з Азербайджану, які сприяють російським морським перевезенням і продажу енергоносіїв. Також у списку можуть опинитися дочірні структури «Лукойлу» та десятки фізичних і юридичних осіб, які підтримують воєнну економіку Москви.

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Паралельно ЄС працює над ширшим 21-м пакетом санкцій проти Росії, який очікується пізніше влітку. Одним із його ключових і найбільш обговорюваних питань є фіксація чинного рівня обмеження ціни на російську нафту, що має завадити Москві отримувати додаткові прибутки на тлі зростання світових цін.

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