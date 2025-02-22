ЄС шукає способи конфіскувати у РФ частину заморожених 280 мільярдів доларів

У Євросоюзі обговорюють, як заморожені російські активи можуть бути використані як застава для запланованої Міжнародної комісії з претензій, яка визначить розмір компенсації Україні за збитки, завдані війною.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Видання зазначає, що надалі активи можуть бути конфісковані, якщо Москва відмовиться відшкодовувати збитки. Йдеться про заморожені активи центрального банку Росії, за допомогою яких ЄС хоче забезпечити стабільну підтримку України, особливо у світлі того, що США можуть скоротити свою допомогу Києву. За словами джерел, вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями Росії щодо відшкодування збитків у рамках потенційної мирної угоди.

ЄС, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили близько 280 млрд доларів російських активів, які розміщені у цих країнах у формі цінних паперів та валюти. Санкції, накладені на окремих росіян, додатково заморозили активи на суму майже 58 млрд доларів, включаючи будинки, яхти та приватні літаки.

Очільники міністерств економіки та фінансів Євросоюзу Валдіс Домбровскіс та Марія Луїс Альбукерке заявили, що ЄС має вивчити всі можливі варіанти допомоги Україні, включаючи конфіскацію активів російського Центробанку.

Інший варіант, що обговорюється, передбачає, що ЄС зобов'яже держави-члени конфіскувати суверенні активи як компенсацію за руйнування енергетичної інфраструктури України. Але поки що експерти вивчають, чи буде рішення Міжнародного кримінального суду з цього питання і жорстокість атак виправдовувати конфіскацію відповідно до кримінального законодавства держав-членів ЄС.

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Пропозиції щодо повної конфіскації активів були відкинуті кількома членами ЄС, включаючи Німеччину та Францію. Європейський центральний банк також висловив стурбованість щодо цієї ідеї. Їхні представники заявили, що такий крок спричинить не лише правові та економічні наслідки, а й чинитиме "драматичний вплив" на міжнародну роль європейської валюти.

Пропозиції про конфіскацію російських активів ускладнюються тим, що "Велика сімка" вже використала прибуток, отриманий від них, для фінансування кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів для України.

Брюссель повідомив послам ЄС цього тижня, що переговори щодо створення Міжнародної комісії з претензій розпочнуться 24 березня. Її завданням буде оцінка претензій щодо відшкодування збитків та визначення точної суми, що підлягає виплаті.

"Без компенсації не може бути справедливості. Росія має відповісти за свою агресію, і вона має заплатити", — заявила нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Росія може погодитись віддати активи на суму 300 мільярдів доларів, заморожених у Європі, для відновлення України. Але при цьому держава-агресор наполягатиме, щоб частину грошей було витрачено на окуповані Росією українські території.

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