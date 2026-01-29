ЄС спростить імпорт газу зі США та Катару на тлі відмови від російського палива

Євросоюз / © Associated Press

Європейський Союз планує звільнити газ, що постачається зі США та Катару, від додаткових перевірок у межах заборони на імпорт російського газу. Очікується, що це рішення дозволить прискорити постачання альтернативних джерел енергії та зменшити залежність ЄС від РФ.

Про це повідомляє Reuters.

ЄС запроваджує нові правила контролю за імпортом газу в рамках плану поступової відмови від російського газу до кінця 2027 року. Відповідні зміни передбачені проєктом документа Європейської комісії.

Згідно з документом, компанії, які постачають газ до Євросоюзу, мають за п’ять днів до прибуття вантажу подавати попереднє підтвердження країни походження ресурсу.

Водночас ця вимога не поширюватиметься на основних постачальників та країни, де ризик походження газу з Росії вважається низьким.

Як зазначається в проєкті, до такого переліку входять США, Норвегія, Катар, Велика Британія, Алжир та Нігерія.

Речник Європейської комісії зауважив, що документ ще може зазнати змін перед його офіційною публікацією.

Наразі Норвегія та США залишаються ключовими постачальниками газу для ЄС. Росія, яка раніше була одним із головних експортерів, різко скоротила обсяги постачання після 2021 року.

Так, у 2025 році Норвегія поставила до Євросоюзу 89 млрд кубометрів газу, США — 81 млрд кубометрів, тоді як Росія — лише 37 млрд. Для порівняння, у 2021 році обсяг російського газу, імпортованого до ЄС, сягав 151 млрд кубометрів.

Раніше повідомлялося, що Київ отримує позитивні сигнали від європейських партнерів щодо готовності посилити тиск на економіку агресора, зокрема на експорт нафти.

Ми раніше інформували, що Рада ЄС подовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня 2026 року.