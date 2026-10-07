ЄС таємно готується до атаки з численними жертвами і наляканий «кошмарним сценарієм»

ЄС готується до атаки з жертвами / © Unsplash

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Столиці Європейського Союзу непублічно розробляють плани дій на випадок масштабної гібридної атаки, яка може призвести до смертей. За даними дипломатів та посадовців, такий розвиток подій вважають дедалі вірогіднішим. Утім, спроби підготуватися до кризи викрили глибокі розбіжності щодо меж повноважень Брюсселя у сфері безпеки та ризиків дублювання функцій НАТО.

Про це пише Politico.

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ЄС таємно готується до гібридної атаки з багатьма жертвами

Конфіденційні обговорення так званого «кошмарного сценарію» активізувалися після виявлення заповненого вибухівкою дрона в аеропорту Лейпцига в серпні. Посли 27 країн ЄС проводять зустрічі в закритому форматі — без помічників та мобільних телефонів.

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Якщо раніше Євросоюз зосереджувався на реакції на кібератаки, втручання у вибори чи поодинокі саботажі, то теперішні переговори націлені на загрозу серйозних ударів із численними жертвами.

Офіційні особи наголошують, що Кремль інтенсифікував диверсії від початку повномасштабної війни в Україні.

«Ми зміцнюємо нашу здатність передбачати й виявляти загрози, вдосконалювати системи раннього попередження та гарантувати, що Європа зможе реагувати швидко й спільно, коли наша демократична стійкість проходитиме випробування», — заявив комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макгра.

За словами високопосадовців, нинішня серія інцидентів робить загибель цивільних лише питанням часу. Один із високопоставлених європейських дипломатів зазначив, що ЄС має бути готовим до чогось серйозного, зокрема, до інциденту із жертвами.

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«З огляду на розмах і масштаби дій Росії, жертви неминуче з’являться — і, найімовірніше, досить скоро. Те, що їх досі не було, — це чистий випадок», — додав інший анонімний співрозмовник.

Країни ЄС почали постійно стикатися з підривною діяльністю, яка лишається на межі прямого військового конфлікту. Останні приклади включають затоплення судна дронами у Чорному морі, про що повідомила Болгарія, підозрілу пожежу на польській наземній станції зв’язку Starlink, загрози мінування в транспортних хабах ЄС та Великої Британії, а також регулярні порушення повітряного простору.

«Цілком очевидно: коли Росія застосовує дедалі небезпечніші засоби, щоб перевірити нашу готовність і рішучість вживати заходів у відповідь, рано чи пізно це призведе до людських втрат. Зрештою, навмисно чи ні, саме це й стається», — каже директорка Європейського центру досконалості з протидії гібридним загрозам Тея Тійлікайнен.

Можлива загибель людей суттєво підвищить суспільний тиск на обидві структури. Попри все, наміри Єврокомісії викликають різку критику від низки столиць. Країни-члени побоюються, що створення нових безпекових структур послабить НАТО та заплутає систему ухвалення рішень.

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Додатковим бар’єром залишається відсутність у ЄС надійних захищених каналів зв’язку та ризик витоку розвідданих. Побоювання посилилися після повідомлень про те, що колишній очільник МЗС Угорщини ділився змістом переговорів з російським колегою.

«Мій уряд ставиться з великою недовірою до обміну чутливою розвідувальною інформацією в межах Кореперу чи навіть під час зустрічей лідерів. Вона або потрапляє до ЗМІ, або йде прямісінько до Москви», — зазначив дипломат однієї з країн східного флангу.

Попри спротив, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує впровадити надзвичайний протокол безпеки та створити Європейську раду безпеки у межах Стратегії європейської безпеки. Проте представники багатьох держав закликають задіяти вже наявні механізми.

Польща готується до війни: останні новини

Нагадаємо, Міністерство національної оборони Польщі розробляє законопроєкт про оборонну готовність держави, який має заповнити прогалину між функціонуванням країни у мирний час та запровадженням воєнного стану.

Документ покликаний адаптувати законодавство до сучасних гібридних і кіберзагроз, вдосконалити взаємодію з НАТО, а також спростити оперативне перекидання польських і союзницьких військ у критичні райони ще до офіційного оголошення війни.

Новий закон охопить як військовий, так і цивільний сектор: він детально визначить повноваження органів влади та цивільного персоналу, вдосконалить оперативне планування й систему оборонних навчань. Оскільки наразі відповідні норми розпорошені по багатьох урядових постановах, новий документ об’єднає їх у єдину узгоджену систему управління обороною.

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