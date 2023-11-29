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ЄС вчетверо збільшить витрати на підготовку українських солдатів

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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ЄС вчетверо збільшить витрати на підготовку українських солдатів

Українські військові на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Євросоюз виступає найбільшим організатором  військової підготовки для українських воїнів.

Європейський Союз погодився збільшити більш ніж у чотири рази свої витрати на навчання українських солдатів для боротьби з агресією Росії, додатково виділивши на це близько 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє AFP.

Серед усіх західних партнерів України Євросоюз виступає найбільшим організатором  військової підготовки для українських воїнів: навчання тут вже пройшли 34 000 українців.

Згідно з заявою Брюсселя, з центрального Європейського фонду підтримки миру на ці потреби було виділено ще 194 млн євро до 61 млн євро, виділених раніше. 

Чиновники ЄС кажуть, що вони мають на меті охопити 40 000 українських військових, навчених ЄС, найближчим часом.

Оголошення про виділення додаткових коштів на навчання українців сталося в той момент, коли ЄС намагається скласти більший пакет довгострокової підтримки для України.

У ЄС повідомили, що з моменту повномасштабного вторгнення Україні було надано 27 мільярдів євро військової підтримки.

Нагадаємо, нещодавно очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з боку країн-членів ЄС не спостерігається жодних ознак "втоми від України".

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Дата публікації
Перегляди
135
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