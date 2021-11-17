ЄС виділить €700 тис. на допомогу мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі

ЄС виділить €700 тис. на допомогу мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі

200 тис. євро мають передати білоруському Червоному Хресту.

Європейський союз виділив €700 тис. на надання гуманітарної допомоги мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

200 тис. євро отримає Червоний Хрест та Червоний півмісяць, які зможуть передати кошти білоруському Червоному Хресту. Кошти повинні витратити на закупівлю продуктів харчування, ковдр, гігієнічних засобів та ліків.

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"Крім того, Єврокомісія підготувала ще €500 тис. та підтримує зараз контакти з міжнародними гуманітарними організаціями у пошуку шляхів застосування цих коштів", — наголошується в заяві.

Єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич запевнив, що ЄС підтримуватиме своїх партнерів із надання гуманітарної допомоги, щоб полегшити становище людей на кордоні.

"Я закликаю до постійного доступу гуманітарних організацій з обох сторін, щоб дістатися цієї великої групи біженців і мігрантів і надати їм термінову допомогу", — наголосив він.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

10 листопада у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів із Білорусі до України.

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