ЄС відмовився від конфіскації заморожених активів РФ: про що йдеться у рішенні 26 лідерів

Заморожені російські активи мають залишатися такими, доки РФ не припинить свою війну проти України і не компенсує завдані їй збитки.

Про це йдеться у висновках саміту, які опублікувала пресслужба Європейської ради.

"Згідно із законодавством ЄС, російські активи повинні залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує їй збитки, завдані цією війною", — йдеться у тексті.

Також лідери країн погодилися з тим, що Росія має продемонструвати реальне бажання до припинення розв'язаної нею війни проти України. Водночас Угорщина відмовилася підписати висновки саміту ЄС щодо України. Саме тому розділ висновків щодо України, підтриманий 26 державами-членами, був опублікований як окремий документ.

У висновках також вітається спільна заява України та США за підсумками їхньої зустрічі в Саудівській Аравії, де викладені пропозиції щодо припинення вогню, а також вказано про відновлення обміну розвідданими й допомоги в забезпеченні безпеки з боку США.

"Європейська рада закликає Росію проявити реальну політичну волю до припинення війни", — підкреслюється в документі.

Шлях до миру має включати: про що заявили лідери країн ЄС

Лідери 26 країн ЄС наголосили, що шлях до миру має включати:

зусилля з надання гуманітарної допомоги,

обмін військовополоненими,

звільнення цивільних осіб,

повернення всіх викрадених українських дітей.

Також в ЄС висловили готовність посилити тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій і посилення примусового виконання наявних заходів.

У висновках йдеться про готовність надавати Україні регулярну фінансову і військову підтримку і підкреслюється необхідність притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини, і визнана важливість процесу створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Нагадаємо, раніше українські експерти вже зазначали, що європейські держави не чіпатимуть заморожені російські активи для фінансування України і передадуть їх Києву лише тоді, коли на це погодиться Кремль.

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